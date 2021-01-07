台灣連鎖加盟促進協會2021年中區分會，日前由興龍機電副總經理林永旻接任第15屆分會長。林永旻表示，後疫情時代的2021年，強化品牌經營強韌度，將是台灣連鎖餐飲業的重要關鍵年；此外，面對新型態消費模式來襲，虛實整合勢在必行。

林永旻表示，2020年受到疫情衝擊，台灣連鎖餐飲業正歷經2001年後罕見的蕭條與重新洗牌，2020年Q1與Q2的整體營業額，分別較2019年同期衰退6.5％與9.4％。對於連續18年正成長的台灣餐飲業而言，正面臨一場艱困的產業戰爭。

林永旻說，這波超高強度的壓力測試，估計都將為各品牌業者重新檢視，建構出具備穩定獲益能力與強化經營的完整模型，並同步降低資金斷鏈的風險；提高集團風險抵禦力。因此，後疫情時代的2021年，預期將成為強化品牌經營強韌度的重要關鍵年。

此外，林永旻認為，受疫情影響的新型態消費模式將成為常態，除了傳統的到店消費外，開發自有商品、搭配外送服務、跨足線上銷售等多元化營收來源的做法，也是在後疫情市場中，能夠協助品牌維持穩定營收與站穩防守姿態的重要策略。

現金，許多實體連鎖產業已式微，取而代之的是虛實整合新連鎖，隨著新型病毒間歇性的來襲，再次強化電子商務的重要性。林永旻表示，對於實體連鎖業者而言，三大趨勢－虛實整合、通路擴張與會員經營，勢在必行。在進行防疫抗戰的同時，商業服務業不能只想何時放無薪假，必須正視這塊商機，眼下無法強勢拓展國際加盟市場之際，正是中區會員強化本體的最好時機。

面對2020年疫情的重大衝擊，消費者急遽減少在外出用餐的頻率，使年初營收不斷下探，業績面臨17-23％不等的大幅度縮減，雖然5月後營收表現略有回升，但與前兩年相較仍舊處於衰退。

林永旻表示，大型危機過後，產業面臨的是高強度的經營挑戰與難以預測的未來，全面檢驗著企業的財務穩健度、門店經營效率、危機應對能力、品質掌控與品牌價值等重要指標。2021年，他將帶領中區幹部群，一同「強化企業強韌度」並招募更多中區的優良企業，加速拓展品牌鏈結，促進產業發展。

(工商 )