【現場直播】坣娜出道35年演唱記者會 「美聲歌后」齊豫驚喜現身

坣娜出道35年將首度舉辦大型售票演唱會，她在7日舉辦「伊凡娜 愛是自由FREE TO LOVE」演唱會售票記者會，好友齊豫昨驚喜現身，獻上特製手工素食蘿蔔糕，代表好彩頭及演唱會票房開高走高，被問及會擔任坣娜演唱會嘉賓？齊豫笑說：「我還沒有收到邀約，我先回家等。」坣娜隨即回：「飛鴿傳書飛了2個月還沒有到，我們馬上來邀約。」

坣娜的老公薛智偉是四星國際董事長，擁數10億身價，老公身為她的忠實粉絲，屆時在演出前會點歌？她個性低調，僅連3次說「不要再講他了」。她目前正忙籌備演唱會，較少時間陪著老公處理公事，老公會抱怨？她說：「沒有，他一直很支持，我們倆個性都是很多事情一但確定要做了，就盡全力做完。」

她在27年前遇上嚴重車禍，也留有後遺症，她無奈表示沒辦法跳舞給大家看，「我穿高跟鞋都快跌倒，希望演出走得順暢，把歌唱好給大家聽，如果我跌倒，大家要給我掌聲喔。」她預告若演出當天穿太久高跟鞋腳很痛，屆時會想在台上脫鞋開唱，展現自然一面。

坣娜將在12日度過55歲生日，她坦言私下不愛慶生，因為小時候曾期待過生日，但最後家人都沒幫她慶生，父親當時只回：「剛好要過年，太忙不記得。」從此之後她也不太在意生日，她現在生日當天會與老公一起吃飯，她放閃：「老公就是我的生日驚喜。」

她出道至今，身材維持良好，身高172公分的她，體重僅52公斤，長年來都是練瑜伽維繫好身材，她茹素多年，直言過去只吃綠色蔬菜，竟導致痛風，當時從右腳大拇指痛到小腿，後來改變飲食習慣加上靠著勤練瑜珈，身體才恢復許多。

坣娜將首度舉辦大型個唱，好友齊豫驚喜現身。（盧禕祺攝）

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