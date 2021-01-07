中捷綠線四維國小站、南屯站招商說明會登場。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中捷運綠線四維國小站及南屯站土地開發基地招商案日前正式公告徵求投資人，備標期4個月，將於今年4月9日截止申請，並展開評選作業。台中市政府交通局7日舉辦招商說明會，現場吸引逾30家業者、近50人與會，其中不乏國內知名壽險、建商、營運商業者，現場交流熱烈。

交通局長葉昭甫表示，市長盧秀燕上任後，為開創極大化經濟共伴效應，以「前店、後廠、自由港」三大策略，為台中經濟注入活水，市府積極營造友善投資環境，根據經濟部統計，近兩年投資台灣三大方案中，台中累計166件、總投資金額2,089.38億元，件數全國第一，顯示多數企業看好台中投資環境及潛在商機。

葉昭甫說，台中房地產去年表現更是亮眼，移轉棟數年增幅大幅增加，尤以綠線途經的北屯區、西屯區及南屯區，成交最為火熱，分佔前三名，各大建商陸續插旗進駐，軌道經濟發展氣勢銳不可擋。

葉昭甫指出，近期捷運綠線沿線已成市民置產首選，除看重軌道建設將帶來便捷交通，也預期捷運帶來的人流將帶動沿線經濟發展。此次推出招商的四維國小站及南屯站土地權屬單純，為唯二市府完全持有的聯開基地，市府對開發規劃無任何預設立場，完全交由投資人發揮。

葉昭甫表示，二站區位條件皆可謂台中首選，四維國小站坐落於北屯區文心路與天津路四段交會處，鄰近台鐵太原站、四維國小與北屯兒童公園，加上周邊有興安路、昌平路商圈、家樂福、特力屋等，生活機能極佳。

交通局指出，南屯站則位處南屯區文心路及五權西路雙軸線交會處，居五期、七期及八期重劃區交界的核心位置，附近有文心森林公園、豐樂雕塑公園及國立美術館等休閒文化設施，以及IKEA、COSTCO、迪卡儂等大型購物廣場，人文薈萃且商業機能完善。

葉昭甫強調，除這次四維國小站及南屯站，市府也積極進行市政府站兩處基地土地開發招商作業，目前正持續彙整市場意見並籌備招商文件，也歡迎投資人進行評估。

(中時 )