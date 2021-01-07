每個人的機運各不相同，每年的運勢也有高低起伏的變化，無論如何，人人都有機會迎接好運，星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團分享，十二星座在新的一年將迎接不同的好事，白羊座擁有絕佳的貴人運、巨蟹座會天降橫財、獅子座迎接最旺婚運，整體運勢最旺的是水瓶座，愛情、財運、事業上有新契機降臨，還能擁有至高無上的幸運，把握今年的運勢好好努力，將有機會走運10年！

▍白羊座：貴人降臨

2021木星在白羊的「福德宮」拱照，「福德宮」是木星的喜樂宮，代表木星的幸運能量將能得到最大發揮，今年白羊可說是處處逢貴人，不管在愛情、財運、事業上，都有貴人前來幫忙。遇到困難，貴人幫你解決；而正在進行的規劃，貴人都能幫助你事半功倍。另外要恭喜的是，福德宮也有「希望」的含義，木星落入此宮，代表今年白羊將能有心想事成、意外驚喜的好運喔！

▍金牛座：名利雙收

2021木星進入金牛的事業宮，工作運由黑翻紅，事業如火如荼的展開，加上你穩定的賺錢模式，不只讓工作成果更好，甚至年初就會有升職加薪的好消息。請盡情發揮所長，因為不管是升官、加薪、創業、轉職等，任何有關事業的發展，你都能順心如意！

▍雙子座：東山再起

一直都想闖出一番天地的雙子，從來都沒有停止過自己的腳步，過去因為機運不好，遲遲無法實現夢想，今年就是雙子東山再起的一年，有吉星「木星」及「金星」加持的好運，加上你自身不斷精進自我的能力，從年初開始你就能迅速蓬勃發展，等到年中、年尾時回頭看，你會發現人生往前跨了好大一步，享福的時間都大為提前了！

▍巨蟹座：天降橫財

2021巨蟹的好運幾乎都點亮在財運上了，特別是偏財運，今年有貴人贈財的好運，木星指引你一路向「錢」，走到哪都能有貴人幫助。加上2021你與伴侶走旺夫、旺妻好運，兩人的事業越做越順、生活越過越好！

▍獅子座：婚運最強

今年幸運之星「木星」在你的婚姻宮拱照，獅子的愛情運終於苦盡甘來，獅子在今年想要結婚、想要感情定下來都非常有機會。特別是到了適婚年齡的獅子，很快就能迅速熱戀、閃婚，有伴者也會在今年步入結婚禮堂，加上雙方家長對你們的全力支持，2021不只是你們的婚嫁年，甚至婚後的錢財、事業也能大有發展！

▍處女座：幸福甜蜜

心思細膩、追求完美的處女，今年可以說是小確幸滿滿的一年，守護星「水星」不在你的主力宮發威，令你生活上順遂不少，也許受星象影響，運勢偶爾會稍微下滑，但很快就能再重新獲得好運。這種零零碎碎的小幸運，反而令你更加踏實，甚至身邊的人都能一同享福，使你感到幸福又甜蜜。

▍天秤座：人財兩得

木星今年在天秤的「愛情宮」照拂，無論單身、有伴的天秤，都能享有浪漫美妙的愛情，特別是單身、或想要懷孕生子的天秤，可以得償所願。另外木星落在此宮也象徵「偏財」好運，天秤今年動不動就能中獎或獲得零用錢，特別有投資運，若對投資理財有興趣的天秤，今年可以挑戰，因為財神就站在你這邊。

▍天蠍座：破繭重生

過去天蠍日子過的庸庸碌碌，不知道人生的意義，幸好今年守護星「火星」維持順行，谷底翻身的機會就在這一年，年初開始，你周遭的環境、感情、人際都會趨於穩定，那種漂泊不定、徬徨的感覺全部消失，你拿回自己人生的主導權，生活一步步走向正軌，這種好運才是你內心最渴求的。

▍射手座：守住財富

過去以來，射手真的是越來越懂得財富有多重要了，今年你可以說是卯足了勁存錢，各種開源、賺錢的方法都試遍，你也能順利賺進滿口袋的鈔票。另外今年射手的學習運也非常不錯，若你有考慮學些專業技能、語言的話，一定要把握今年，也許能闖出不一樣的人生！

▍摩羯座：財運爆棚

2021木星進入你的「財帛宮」，摩羯的財運終於暴漲，擺脫過去口袋空空的狀況，欠下的款項一一還清，讓你的錢財越積越多；加上木星加持，讓原本就愛賺錢的你，今年更是如有神助，不只事業順利、薪水上漲，獎金更是連連發放，過去那種為錢財擔憂的惡夢終於不再重演了。摩羯在2021就是財神爺的寵兒！

▍水瓶座：十年大運

「木星」及「土星」今年皆在水瓶的命宮照拂， 2021可說是水瓶大轉運的關鍵年了。「土星」帶來的考驗與機會，讓水瓶迎向人生轉捩點，在愛情、財運、事業上將有新契機降臨，再加上大吉星「木星」至高無上的幸運，讓你的任何發展都能順利過五關斬六將，生活越過越好！只要水瓶把握住2021年，你未來必定能走大運，且至少十年不是問題！

▍雙魚座：加倍幸運

2021上半年幸運之星「木星」上在雙魚的「玄秘宮」照拂，最明顯的就是小人終於退散了，讓你感到人生一片神清氣爽！而下半年木星則進入你的命宮守護，讓你幸運加倍，有任何想做的事、或重大規劃，都可著重在下半年執行，你會更加順風順水。2021是雙魚倒吃甘蔗、越吃越甜的一年！

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)