差1秒衝落蘭陽溪 宜蘭砂石車撞爛廂型車 小車駕駛受困車內 20:132021/01/07 中時新聞網 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 差1秒衝落蘭陽溪 宜蘭砂石車撞爛廂型車 小車駕駛受困車內 （翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 差1秒衝落蘭陽溪 宜蘭砂石車撞爛廂型車 小車駕駛受困車內 （翻攝畫面） 差1秒衝落蘭陽溪 宜蘭砂石車撞爛廂型車 小車駕駛受困車內 （翻攝畫面） 宜蘭台2線省道濱海公路噶瑪蘭大橋路段，傍晚發生砂石車撞廂型車車禍。南下車道一輛砂石車撞上廂型車，砂石車失控車頭騎上橋邊護欄，差一點就掉下蘭陽溪，廂型車車頭則是幾乎全毀變形，53歲男性駕駛當場卡在駕駛座動彈不得。警消於5時27分獲報，派員趕抵現場，救出受困駕駛，送醫急救 笨賊劫車還道謝 女車主放大絕花400元贖車 熊貓女外送等紅燈 遭高速猛撞彈飛一層樓高落地 (中時新聞網) #砂石車 #廂型車 #駕駛 #蘭陽溪 #宜蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市仁堤公園前 機車撞左轉貨車釀一死一傷 16:082021/01/07 社會 熊貓女外送員送餐遇橫禍 轎車高速追撞噴飛重落地 14:242021/01/07 社會 轎車猛撞電桿削頭全毀 駕駛癱坐車內僅擦挫傷 11:192021/01/07 社會 台62線貨櫃車互撞 車頭半毀駕駛自行脫困無人傷亡 15:222021/01/07 社會 女子車輛拋錨 汐止警與熱心民眾協助排除 18:372021/01/07 社會 馬公添清溝車 惡臭一掃而空 04:102021/01/07 地方新聞 到職未滿1月 菜鳥警察協尋民眾搶救一命 09:442021/01/07 社會 才PO美照與粉絲互動 女星遇連環車禍頭部重創身亡 11:372021/01/07 娛樂 新北警副所長花蓮酒駕撞車 酒測值高達1.39毫克 15:352021/01/07 社會 國道1號聯結車爆胎駕駛噴飛 回堵10公里波及2車2人受傷 15:442021/01/07 社會 美型難以抗拒，優雅典藏在Audi A5 Sportback，三種規格登台販售 10:492021/01/07 汽車情報-汽車新聞 社會熱門新聞 鐵捲門故障瞬間掉落！男員工鑽店內「身體對半折」壓底掙扎 驚悚畫面曝 - 社會 中一中學生與阿伯爭位拉扯 學生曝特殊身分：不喜歡旁邊坐人 - 社會 買麵女當街人車遭擄 搶匪要500只給400 爆笑對話曝光 - 社會 14歲嫩妹狂玩9次多P 男友收錢還偷拍與兄弟齊欣賞 - 社會 影》寒流來襲水氣足 宜蘭太平山下雪了 翠峰山屋鋪銀白地毯 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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