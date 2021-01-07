差1秒衝落蘭陽溪 宜蘭砂石車撞爛廂型車 小車駕駛受困車內 （翻攝畫面）

差1秒衝落蘭陽溪 宜蘭砂石車撞爛廂型車 小車駕駛受困車內 （翻攝畫面）

宜蘭台2線省道濱海公路噶瑪蘭大橋路段，傍晚發生砂石車撞廂型車車禍。南下車道一輛砂石車撞上廂型車，砂石車失控車頭騎上橋邊護欄，差一點就掉下蘭陽溪，廂型車車頭則是幾乎全毀變形，53歲男性駕駛當場卡在駕駛座動彈不得。警消於5時27分獲報，派員趕抵現場，救出受困駕駛，送醫急救

(中時新聞網)