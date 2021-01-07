雪寒流體感-1度 戴立綱「台灣第一峰恐封山」

台灣颱風論壇｜天氣特急發文示警，隨著寒流邁向高峰，全台將冰凍48小時，今夜至明日上午，寒流發威達最強時刻。（摘自台灣颱風論壇臉書）

隨著今年入冬第二波寒流今（7日）逐漸抵達台灣，入夜到明天（8日）清晨即將進入最冷時刻，氣象局發布低溫特報，警告真的會「非常寒冷」。而太平山晚間已開始飄雪，氣象達人彭啟明指出，各地低溫又再度下調，越晚越冷。台灣颱風論壇警告，全台將進入48小時的冰凍地獄。

寒流正式進入高峰，氣象局表示，明（8日）晨到9日清晨將出現最低溫，雖然10日天氣會稍回升，但隨後又有一股強烈大陸冷氣團報到，也因此，這波寒潮帶來的低溫將持續影響台灣約一整周。受東北風影響，氣象局今晚也針對東北部4縣市發布大雨特報，今晚至明(8)日基隆北海岸、新北市(汐止)、宜蘭地區及臺北市山區有局部大雨發生的機率。

東北風影響，今(7日)晚至明(8)日基隆北海岸、新北市(汐止)、宜蘭地區及臺北市山區有局部大雨發生的機率，請注意。(氣象局)

彭啟明警告，在度過前幾天的「緩降溫」後，寒流今晚將進入最冷時期，北部、中部的高山今晚至明天都有機會下雪。另根據稍早消息，宜蘭太平山已開始飄雪，而大屯山也接近冰點，越晚越有機會下雪。彭啟明提醒，這次的寒流真的很冷，而且會冷很久，各地低溫也有稍微下調，提醒各位朋友外出時務必做好保暖工作。

另外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文示警，隨著寒流邁向高峰，全台將冰凍48小時，今夜至明日上午，寒流發威達最強時刻，加上水氣豐沛，北部山區下雪機率最高；周五至周六整天，水氣稍轉乾，但依舊冷，山區降雪機率減少。

彭啟明指出，今晚至周六（9日）清晨各地最低溫大致如下：北部、宜蘭：6-7度；中部：7-9度；南部、花東9-10度；金門：7-8度；馬祖：3~4度。颱風論壇補充，遇到風速強時，體感溫度會更低，約減少2-5度。再次呼籲民眾做好禦寒準備。

下雪了！寒流來襲水氣足 宜蘭太平山白雪紛飛

(中時新聞網)