台南市北區公園路YMCA地下室游泳池，今天下午5點5分傳出一氧化碳中毒意外，22人身體不適送醫，所幸均無大礙，台南市長黃偉哲也趕在第一時間前往現場關切，強調台南後續要全力推廣在各大重點公共場所加裝一氧化碳警報器。

黃偉哲表示，很遺憾在台南發生一氧化碳中毒事件，雖然消防局還要進一步詳細確認原因，但時序已進入冬季，是一氧化碳中毒好發季，他會請消防局、加強宣導防範。

黃偉哲說，目前最重要是要請學校、衛生局，對於所有的傷者，在癒後多加關心和幫忙外；另外也要亡羊補牢，針對台南市所有的營業場所，加強裝設一氧化碳濃度的警報器，因為今天可能發生在游泳池，明天可能發生在餐廳或是其他使用鍋爐的地方。

衛生局長許以霖也代表市長前往成大、新樓、奇美等醫院慰問關心傷者治療情況；黃偉哲希望所有傷者都能在最短時間內復原，他們的家庭或其他需要幫忙部分，台南市政府絕對會啟動所有機制，讓社會局、教育局幫忙。

(中時 )