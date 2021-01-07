黑白無常只能隔著門，眼巴巴看著人卻帶不走。(蔡依珍攝)

人生無常，但有些事可以預防，黑白無常part1（桃園中路消防分隊）。

人生無常，但有些事可以預防，黑白無常part2（桃園中路消防分隊）。

冬季是火災好發的季節，桃園市第一消防大隊中路分隊為宣導防火觀念，一改傳統教條式宣導換成「用演的」，由同仁巧扮黑白無常，藏身樓梯間、浴室和門後等致命地，提醒民眾遇火警要往下跑或關門待援，詼諧又有精彩後製動畫的影片全由同仁一手包辦，希望讓民眾能在娛樂中學習到重要的防災知識。

中路消防分隊長蘇翊瑄表示，住宅火警頻傳，為教導民眾火警發生時相關應變，消防局於平時便會至各場所、活動宣導，並積極推廣住宅用火災警報器，但傳統宣導較生硬難引起民眾興趣，因此改變作法「用演的」跟上Youtube潮流，從情境設計、拍攝及演員都由分隊同仁一手包辦，力求以風趣的內容製作成2部宣導片。

影片結合民間信仰「黑白無常」及火警發生時常見的原因和情境，在首部曲中以黑白無常躲在高樓樓梯間、浴室等地，提醒民眾在睡夢中或平時遇到火災時，千萬不要往上跑、躲浴室或未關門，跑不贏濃煙流竄的速度，浴室塑膠門也容易被燒穿，容易被黑白無常帶走性命，強調第一時間往樓下跑，若樓下有煙則關門待援，最後以黑白無常只能隔著門，眼巴巴看著人卻帶不走，詼諧表達自救方法，並提醒裝設住宅用火災警報器的好處。

二部曲則是講述在家中廚房炊事不慎起火應先關掉火源並使用鍋蓋將火熄滅，千萬不能以水灌救，否則也是會被黑白無常帶走的故事，2部影片都在傳達平常民眾最能保命的基本消防知識。

「小火快逃濃煙關門、不要往上逃、不要躲浴室、油鍋起火關火蓋鍋蓋」，蘇翊瑄表示，希望透過詼諧的宣導影片，讓民眾在反覆觀看中，牢記防火避難觀念，另外平時也會於「桃園市政府消防局中路分隊」的官方Facebook（https://www.facebook.com/桃園市政府消防局中路分隊-157050917699162/）上分享更多的消防知識，並視粉絲專頁追蹤人數舉辦有獎徵答活動，希望能以有趣、互動方式提升民眾防火防災觀念，達成「離災優於防災，防災優於救災」的目標。

(中時 )