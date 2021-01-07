疫情重創國際旅遊，2020年國際旅遊人次倒退至30年前水準，國際旅遊業產值蒸發近兆美元，損失更勝2009年經濟大衰退！台灣雖然防疫成功，但喜歡出國旅遊的國人也悶壞了，據調查新年願望除了身體健康發大財外，「想出國」高居第四！

據聯合國世界旅遊組織（UNWTO）的數據，2020年國際旅遊人次較2019年衰退高達10億人次，國際旅遊業產值蒸發9,350億美元。疫情影響下，旅人將出國旅行的夢想化為心願清單或是轉為虛擬線上旅遊。

Airbnb 7日公開2020年最受全球旅客歡迎的心願清單，TOP5包括巴西聖卡塔琳娜的海濱度假別墅、美國亞特蘭大的隱世樹屋、希臘聖多里尼純白洞穴，大多是位於靜謐幽然的山林間或人跡罕至的海岸線，擁抱大自然在旅行時可以保持社交距離安全旅遊。

至於在亞洲，Airbnb數據顯示，人們到日本希望入住靜岡縣中部藤枝市充滿傳統大和風情的町家小屋；若前往香港，嚮往旺角極簡風公寓，交通便利；韓國夜景聖地漢江公園旁可眺望河畔風情與麻浦夜色的公寓則穩居韓國地區的心願清單寶座。

在台灣瘋國旅，2020年國旅人次上看2.1億次，台北、台中與高雄三地人氣高，交通便捷是旅客選擇旅宿的一大考量。

(工商 )