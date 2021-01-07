桃園市經發局調查仍有13家廠商、共20個水表，尚未達到7％節水目標，甚至不減反增，將加強宣導多使用水資源回收中心放流水或自有水井。（蔡依珍攝）

水情持續吃緊，桃園市府也不間斷專案輔導訪查，經濟部要求用水大戶務必做到節水7％，但經發局調查有13家廠商、共20個水表，尚未達到7％節水原則，甚至不減反增，將加強宣導多使用水資源回收中心放流水或自有水井，同時落實複查作業。

近期陰雨綿綿，雖稍稍緩解乾旱情況，但水情仍然嚴峻，桃園水情燈號持續亮黃燈，經發局去年即函請每月用水超過1000度的1029個工業用戶落實節水行動，另也盤點出每日用水超過1000度以上的廠商有71戶，其中工業區有34家，由經濟部的工業區服務中心直接輔導，另有4家並非工業類別。

其餘33家未位在政府開發管理工業區內的用水大戶，則由經發局列管，經發局公用事業科長游慧玲表示，節水7％以去年8月平均每日度數為基準，33家平均日用水達2456.9度，當時某電子產業日平均用水甚至最高達6295度。

游慧玲說，台水公司每2周會抄表1次，並將結果送經發局，以利掌握廠商節水成效，根據本月4日查核結果，33家日平均用水降至2304.56度，但仍有13家未達標，平均每日度數達2698.84度，以電子業居多，尤其有某廠商節水6.83％，但用水仍高達5368度，另有某化工業者不減反增，去年8月僅用1027度，但12月卻暴增32％、達1354度，研判可能與廠商年終訂單量增加有關。

游慧玲說，目前都還是自主節水無罰則，但若水情燈號轉為橙燈，業者就要強制節水20％，因此積極入場輔導告知，未來才能緊急因應，會持續追蹤列管，不排除改以每周訪視，增加輔導頻率，以節約用水共體時艱。

(中時 )