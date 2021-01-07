視訊服務再升級 梨山民眾洽公享「八合一」服務。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府地方稅務局全國首創建置「和平跨域視訊八合一服務」平台，7日啟動，梨山地區民眾透過梨山里及平等里辦公處的視訊服務站，就可輕鬆辦理稅務、法制、客家、執行、監理、社福、民政、地政等業務，享受即時又便利的整合性服務，民眾洽公品質再提升。

「和平跨域視訊八合一服務」啟動典禮，今日於梨山遊客服務中心舉行，在地方稅務局長沈政安、法制局長李善植、客家事務委員會主委江俊龍及法務部行政執行署台中分署長許萬相、梨山里長賴盛功及和平區調解委員會委員周朱桂英共同見證下舉行。原五合一視訊服務再加入「法制、客家、執行」等業務，讓民眾洽公更方便。

地方稅務局表示，除提供原有稅單補發、通訊地址變更、所得財產資料、稅捐優惠及減免等130項服務，今後更提供納稅者權利保護、輔導辦理延(分)期繳稅、輔導驗車或註銷牌照及報廢服務，讓服務更多元。

客家事務服務包括客語認證獎勵金申請、客語認證考試線上報名及客家社團活動補助申請等；法制事務則包括視訊調解及法律扶助；執行業務則有執行程序諮詢、分期申請、補發傳繳通知書及報告財產狀況等服務。

地方稅務局強調，梨山民眾洽公只要透過「和平跨域視訊八合一服務」，相關洽公資訊只要撥打0800-000321免付費電話，或04-22585000按1接全智慧客服中心，將有專人提供服務。

(中時 )