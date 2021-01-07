據中國人民銀行網站7日消息指出，人行、國家外匯管理局發布通知顯示，決定將企業的跨境融資宏觀審慎調節參數由1.25下調至1。該通知自發布之日起實施。

第一財經報導，上述通知指出，企業因此次參數調整導致跨境融資風險加權餘額超出上限的，該通知發布之前的跨境融資合約可持有到期。

(工商 )