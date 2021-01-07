陸企跨境融資宏觀審慎調節參數 由1.25下調至1 20:322021/01/07 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據中國人民銀行網站7日消息指出，人行、國家外匯管理局發布通知顯示，決定將企業的跨境融資宏觀審慎調節參數由1.25下調至1。該通知自發布之日起實施。 第一財經報導，上述通知指出，企業因此次參數調整導致跨境融資風險加權餘額超出上限的，該通知發布之前的跨境融資合約可持有到期。 國中會考3／11-3／13報名 教育部建議考生不要出國 美傳將發指引 要企業遵守對中投資禁令 (工商 ) #跨境融資 #參數 #通知 #宏觀審慎 #調節 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 第一槍 北市議會通過萊豬釋憲案 04:102021/01/07 地方新聞 《半導體》穩懋調降上季毛利率 外資2好1壞 11:422021/01/07 財經 《興櫃股》興櫃初登場漲幅達3成 聯發國際蜜月行情甜 09:432021/01/07 財經 周杰倫拜會林敏雄 傳有意房地產投資 04:102021/01/07 產業．科技 人行：加強互聯網平台金融監管 04:102021/01/07 全球財經 合庫金ESG斬獲大 7子公司獲認證 04:102021/01/07 金融．稅務 台幣盤中衝高 尾盤豬羊變色 04:102021/01/07 財經要聞 NCC封殺 台數科轉新聞台掰了 04:102021/01/07 政治要聞 《金融股》國票金去年獲利創高 樂天網銀1月中下旬正式營運 15:062021/01/07 財經 高盛領投 玩美移動獲5,000萬美元C輪融資 10:312021/01/07 財經 派專家赴武漢受阻 譚德塞失望 04:102021/01/07 國際大事 財經熱門新聞 開年來... 外資寵愛集10檔 - 財經要聞 - 工商時報 Fed下一步恐引災難 分析師：美股崩跌4大訊號成熟 - 財經 鐵礦石飆漲100％！ 陸去年進口又增 業界哀嚎最大致命傷 - 財經 台股萬五會不會崩？ 謝金河爆30年前慘事重演可能 - 財經 航海王慘了 陽明、長榮殺跌停 專家爆2大死穴：別上船 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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