為了因應萊豬進口，許多地方政府紛紛「逆時中」，自行訂定萊劑零檢出條例，但日前行政院強勢宣告地方自治條例無效，引發各地不滿，台北市議會更是通過萊豬條例釋憲，成為全台第一個闖關釋憲的縣市，此舉也遭民進黨痛批，要求國民黨向全國人民道歉。

北市議會昨(6日)上演萊豬條例釋憲攻防戰，國民黨祭出團甲級動員，由國民黨團書記長陳重文提案逕付二讀，過程中藍綠唇槍舌戰，民進黨團總幹事王閔生痛批國民黨政治操作，也打臉2012的馬英九政府，更語出驚人嗆「該坐時光機回去對馬英九提釋憲，否則就向全國人民道歉」。

民進黨團總幹事王閔生要求國民黨向全國人民道歉。(圖／資料照、張穎齊攝)

儘管民進黨強硬抵抗，意圖擱置法案，但市議長陳錦祥裁示交付表決，大綠、小綠議員紛紛退席表達抗議，最終國民黨在成功聯合在野的民眾黨、新黨議員情況下，以人數優勢強勢闖關，35:0通過萊豬條例釋憲，也讓台北市成為全台第一個通過萊豬聲請釋憲案的縣市。

(中時新聞網)