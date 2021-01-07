儘管美國總統大選已於2020年11月初落幕，但自選舉結束到國會認證結的漫長期間，為美國帶來混亂與失序；加上現任總統川普與鋼鐵川粉憤怒地拒絕選舉結果，更讓美國深陷混沌而無終日。美國有線電視新聞網(CNN)7日分析，即使拜登上任，美國仍須段時間療傷而無暇他顧；相較之下，逐漸走出新型冠狀病毒陰霾的中國大陸，將趁機恢復經濟並推動長期地緣政治目標。

隨著鋼鐵川粉衝進美國國會大廈，逼得國會議員暫避其纓。一時間，「政變未遂」與「恐怖主義」，躍升全美搜尋熱門。報導認為，種種因素加總起來，華府很難將目光看向美國境外的活動，而需專注於內部療傷與整合。

相較之下，對北京來說，2021年無疑是個好兆頭。雖然全球各地仍持續與新型冠狀病毒拼死搏鬥，大陸卻已走出疫情低谷，正逐漸站起甚至向前推進，追求長期地緣政治目標。

其次，北京近日與歐盟簽署重大投資協議，恐削弱華府對華影響力；與此同時，大陸在香港發起重大行動，逮捕數十名立法者與抗議人士。報導認為，北京此舉在於掃除威脅，將香港的民主異議人士一網打盡。

儘管美國務卿彭佩奧揚言，要對北京逮捕香港人展開制裁；但此刻中共敢於祭出大動作，象徵幾件事：第一，大陸發現川普仍忙著處理「敗選」。第二，相較於其他國家為疫情忙得焦頭爛額，大陸整體國力正逐漸茁壯，並利用華府內部混亂之際大佔便宜。

報導認為，即使美國回到最強盛時期的國力，恐怕也無法阻止北京逐漸擺脫美國影響力，以及美國內部渾沌的失控。雖然川普任內尾聲，試圖對北京採取強硬路線，並號召全球反華聯盟。實際上，卻只有澳洲等幾個國家加入其行列。

面對華府舉措，北京宣稱自己與與美國不同，不會干涉他國內部事務，僅尋求雙贏合作；但報導駁斥，從一帶一路到陸澳爭議、臺灣議題，乃至全球其他國家的政治議題，大陸都像強權國家一樣發揮影響力。

隨著大陸往全球第二強權邁進，產生的影響力也愈來愈大；華府深陷政治動盪，加上未能對新冠肺炎做出有效反應，更讓大陸加深影響力。最明顯的證據，就是大陸不僅推出自己的疫苗，還允諾向海外(包含整個發展中國家)提供數億劑疫苗。

報導強調，隨著鋼鐵川粉衝入國會大廈，更給大陸可趁之機，除攻擊川普領導暴露美式民主的瑕疵，更宣傳大陸威權統治體系的有效性與穩定性。如《環球時報》就刊登〈美國國會大廈騷動 民主與自由的泡沫吹破了〉的文章。文章與其他陸媒還比較美國國會風暴與香港反政府抗議，嘲諷美國根本是「雙重標準」。

北京的長期目標之一便是處理「桀傲不遜的領土」。這無疑需要一個衰弱的美國。換言之，專注於內部事務，對盟友號召力下降，川普積極建立反陸陣線暴露出傳統強權疲態漸露，也讓大陸有可趁之機。

報導總結，北京現在可能會加緊對南海的控制，甚至迫使臺灣攤牌。儘管拜登已表示上台後會重新定位與北京關係，讓華府能站在更有利的態勢上與陸競爭；但內部持續動盪讓拜登是否有餘力他顧，北京是否會繼續追求長期目標，只能留待未來觀察。

(中時新聞網)