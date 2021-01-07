大潤發中和店去年11月底斥資1億元改裝翻新，有全新的米其林2星主廚設計餐點現做料理區，今（7日）起也結合直播賣水產，線上訂購、宅配到府，堪稱全台量販首創；加上全新的生鮮區、手感烘焙區、進口紅酒食品區、全台大潤發獨家設置的「三星SAMSUNG智慧家電區」，呈現新一代店面風格。

大潤發中和店首創賣場結合直播的新零售創新模式。（大潤發提供）

潤泰集團總經理徐志漳表示，大潤發中和店邀來22年經歷，曾任職於Hotel du Crillon米其林2星餐廳、Hotel du Bristol米其林2星餐廳、Chateau Castel Novea, Varetz米其林1星餐廳的法國主廚Michel Bru設計菜單，從兒童餐到紅酒牛肉義大利麵約12道每道79元至490元。

潤泰集團總經理徐志漳（右起）和大潤發中和店店長孫正雄今揭示全新的米其林2星主廚設計餐點現做料理區，和結合直播的新零售創新模式。（郭家崴攝）

此外，顧客自選食材加100元可享代客料理，若一家子選嫩煎里肌牛排，每份6至7塊肉500至600元，每人約花百元，訴求平價消費、頂級享受。另，與直播平台樂播科技合作，邀直播主「北區活水產–產銷班直播拍賣粉絲團」賣水產，今直播首日看好水產業績可從單日5萬元翻漲10倍。

大潤發中和店的「三星SAMSUNG智慧家電區」，可體驗影音享受。（郭家崴攝）

大潤發中和店店長孫正雄表示，全店2個樓層約6000坪營業面積，去年年度業績超過13億元，這次改裝增加樣品陳列等服務讓顧客可就近體驗，走道從2米擴增為3.4米至4米，貨架從3米高降為1.4米，將購物空間還給消費者，視野更通透、舒適，改裝後去年12月業績較前一年成長3％，鞋類成長15％、水產成長20％、電器成長30％，預估今年年營收可超越14億元。

大潤發中和店的貨架從3米高降為1.4米，將購物空間還給消費者，視野更通透、舒適。（郭家崴攝）

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