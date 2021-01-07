美國國務卿蓬佩奧宣布美駐聯合國大使克拉芙特(Kelly Craft)將訪問台灣，大陸外交部發言人華春瑩表示，蓬佩奧的聲明嚴重干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，中方將採取一切必要措施維護主權 安全利益，美方必將為其錯誤行為付出沉重代價。

在北京的大陸外交部記者會上，媒體問到美國務卿蓬佩奧發表聲明並提到美常駐聯合國代表克拉芙特將訪台，中方有何評論？

華春瑩答稱，蓬佩奧的聲明嚴重違反國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政和司法主權，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

她說，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，這是國際社會公認的事實。美方在中美《建交公報》中也就此作出明確承諾。中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫和明確的。

華春瑩表示，一段時間以來，川普政府內少數反華政客不斷上演「最後瘋狂」，不擇手段利用所剩任期蓄意破壞中美關係，服務其個人政治私利。這種伎倆逆歷史潮流而動，違背兩國人民友好民意，必將遭到歷史的懲罰。

她接著說，我們敦促美方立即停止干涉中國內政、損害中方利益、破壞中美關係的言行。中方將採取一切必要措施堅決維護自身主權、安全利益，美方必將為其錯誤行為付出沉重代價。

針對台美即將舉辦政治軍事對話，華春瑩也在昨日例行記者會上表示，美方這麼做將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，中方對此堅決反對並予以強烈譴責。國台辦發言人朱鳳蓮則敦促美方停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，並批評民進黨當局「倚美謀獨」、甘當棋子只會給台灣帶來深重災難。

(中時新聞網)