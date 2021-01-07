在行政院拍板後，經濟部今天也正式公告2021年電動機車補助方案維持不變，重型與輕型每輛補助仍為7000元。至於明年是否正式縮水？將視今年油電車兩者銷售比重而定。

新購電動機車多數為輕重型每輛補助7000元，僅少數小型為5100元，另採用國產電池芯則加碼補助3,000元，也就是最多1萬元。先前傳出可能再縮減，不過最終行政院拍板不再調降。

經濟部表示，主要考量國際減碳趨勢及推動新興產業發展，因此決定補助維持不變。至於今年經費是否足夠？經濟部官員說，石油基金財源沒有問題，由於電動車補助方案是2018年到2022年止，明年補助一定還有，但是否減少？要看今年油車電車產業銷售狀況決定。

2018年電動車機車補助曾達17萬多輛高峰，去年經濟部補貼新購從每輛1萬元減為7000元，導致去年銷售量大跌到剩9萬輛，補助總額也縮小至6億多元。

(中時 )