國家文藝獎得主魏海敏、吳興國，本周末將再現經典大作《樓蘭女》，以東方美學元素再造希臘故事《米蒂亞》，將時空場景轉換至古西域，講述一名遭丈夫背叛的女子因愛生恨的悲劇。與28年前首演不同的是，名建築師羅興華此回將跨刀助陣，首度挑戰設計舞台，打造敦煌風情。

羅興華表示，此回首度嘗試設計舞台劇舞台，如建築師希望滿足客戶一樣，戰戰兢兢完成編導林秀偉所勾勒的舞台模樣。造景可是敦煌石窟，也可以是祭壇，或是看作山，三位一體，「敦煌石窟是砂岩，砂岩歷經顆粒高壓結合，最後風化，看來輕柔。但《樓蘭女》劇情張力很大，表面紋理太輕柔反而不適合，所以刻意讓它看來銳利，色彩上則還原砂岩黃土的意象。」

《樓蘭女》改編自希臘悲劇《米蒂亞》，主角樓蘭女本是位擁有法力的女巫，因愛上男子頡生，不惜逃離原生家庭，在流亡過程中，和頡生共組家庭，生下一對兒女。不料頡生為攀附權勢，拋家棄子，要迎娶敦煌公主，應允妻女流亡。讓樓蘭女籌畫起復仇大計。

飾演頡生的吳興國表示，28年前，許多女性開始在世界吶喊，因此邀請魏海敏飾演樓蘭女，讓女性發聲，「故事看起來是愛情的悲劇，但卻非常有哲學性，我們希望以人性化方式演出來。」

魏海敏表示，這齣戲飾演起來，確實要花許多能量，看似她藉由樓蘭女詮釋女性心理，但其實也不單純是女人心態，而是適用於大眾，「讓我們知道要如何照顧好自己的情緒，也要照顧所愛之人的情緒。全劇講的，還是一個『愛』字。愛，這個時代大家經常講。但最重要基礎是，是否清晰知道自己在幹甚麼，自己又是誰。當時飾演沒那麼多反思，但21世紀帶給我們很多成長。」

《樓蘭女》將於1月8日至10日於台北國父紀念館演出。

(中時 )