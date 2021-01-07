【政新鮮】龍介仙揭韓國瑜下一步？曝：時間到了英雄就產生

前高雄市長韓國瑜在卸任後，已經超過半年未涉入政壇，儘管有許多粉絲期待他重返螢光幕，但也有許多支持者認為應該給他更多的休息時間，讓韓國瑜自己決定何時重回政壇；而過去大力支持韓國瑜的虎哥周錫瑋今(7)日在臉書上回應「韓國瑜是否回歸」的問題，表示：拭目以待！

周錫瑋在臉書上表示，這兩天，朋友們都在問，韓國瑜近來時常規劃公益活動，是否離重出江湖不遠了？面對這些問題，他都笑笑回應「拭目以待」。周錫瑋表示，這件事他不好代替當事人多說，但他「樂觀其成」、「積極鼓勵」。

周錫瑋指出，這幾個月來民進黨政府專政獨斷，中天被迫關台，嚴重傷害言論自由；萊豬進口，不管國民健康、不顧民意反對、不與縣市政府溝通。蔡英文、蘇貞昌聯手，讓台灣民主倒退了30年。

周錫瑋表示他前幾天與韓國瑜碰面，韓沉潛半年，看起來氣色不錯，相信他在沉澱思考中清楚了很多事，更重要的是：他還有熱忱！周錫瑋表示他樂見韓國瑜重出江湖、為民服務，期待與老友再度攜手合作，為人民、為台灣民主盡一己之力！

(中時新聞網)