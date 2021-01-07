為防範港區裝卸逸散性貨物揚塵問題，台中港倉儲裝卸公司董事長張慶隆7日表示，斥資7,000萬元，向紐西蘭採購二座鹼粉專用集塵漏斗，及德國製密閉式抓斗設備，最近正式啟用，鹼粉專用集塵漏斗每小時可裝卸300噸，集塵防制效率高達九成多，可減少裝卸貨物逸散，造成貨主的無形中損失，同時能有效防制空污，善盡企業社會責任。

台中港的散雜貨碼頭共53座，2020年散雜貨裝卸量總計逾1.28億噸，其中，逸散性貨物（砂、煤炭、爐石、銅土等）共約3,874萬噸，平均每天約10.61萬噸，加上台中港地理環境的關係，造成維護空氣品質等各方面的挑戰性高。台中港倉儲裝卸公司採用後，可減少裝卸貨物逸散，並與美國天然純鹼公司同步採用該項設備。

張慶隆強調，公司近年來重視ESG（環境、社會與治理）趨勢及重要性，公司斥資7,000萬元，向紐西蘭採購二座鹼粉專用集塵漏斗，及德國製密閉式抓斗，可減少裝卸貨物逸散的損失，裝載過程定點定量，避免貨、卡車載運過量，有效防制空污及運輸掉落，以維護貨主的權益，更重要的是，可減少對空氣污染防制與環境保護共存共榮而努力。

台中港務分公司配合綠色港埠政策，自2017年起，實施煤炭、砂石、銅土等逸散性貨物集中管理，裝卸作業採「不揚塵、密閉式」，其他如水泥熟料、爐石，及石灰石等逸散性貨物，2019年起，全面實施。

台中港2018年完成兩部自動化密閉式環保裝卸機具，並協同航港局中部航務中心及台中市環保局，多次輔導貨主及裝卸業者提出逸散性貨物裝卸改善計畫，持續滾動檢討改進。如今，台中港倉儲裝卸公司採用紐西蘭採購二座鹼粉專用集塵漏斗，及德國製密閉式抓斗，讓環保裝卸機具又添一樁。

由於國內、外環保意識高漲，環保法令規章也日趨嚴格，港口必須要改善或投資使用環保的自動化裝卸機械，唯有不斷的改善與進步，台灣的港口海運發展，才能永續經營下去，以利追求永續發展與港口繁榮。

(工商 )