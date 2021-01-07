「嗶支付」戰國時代即將開啟，二合一的電支條例預計2021年6月上路！金管會銀行局副局長林志吉7日指出，電支條例、子法預估2021年6月初發布施行，目前專營電支業者有5家、電票兼營電支業者3家已開業，還有1家電票已拿到電支執照，另外蝦皮支付已被核准電支執照，但增資是否成功還在等待投審會審核。若加上正送件申請電支執照的全家、全聯，今年下半年電支市場將進入激戰。

林志吉指出，電支、電票二合一的「電子支付機構管理條例」已在2020年12月15日立法院三讀通過，立法院正呈請總統公布，據該條例60條規定，施行日期由行政院訂之，其中，子法有18項，由金管會負責的有16項、央行1項、財政部1項。

林志吉表示，關於子法的部份，已促請財金資訊公司與相關業界組成專案小組，由財金公司與各機構洽商資訊介接等事項，會在2021年3月到4月間召開研商會議，過程中會匯整外界意見、並召開公聽會，關於條例、子法將函報行政院施行日期，預估2021年6月初發布施行。

林志吉指出，在專營電支機構目前有五家，開業日期分別如下：歐付寶為2016年10月7日、橘子支為2016年10月20日、國際連為2016年10月26日、簡單付為2017年2月24日，街口為2018年2月4日。電票兼營電支機構有三家，包括：悠遊卡2019年12月16日、愛金卡2019年10月23日、一卡通為2018年9月3日。

金管會指出，至於遠鑫已核准，但尚未開業。而蝦皮已有電支執照但增資部份為投審會權責，依規定，拿到電支許可後六個月內要申請核發執照，最多可延長三個月。

(工商 )