儘管美國國會發生暴動，石油輸出國家組織（OPEC）龍頭沙烏地阿拉伯片面決定額外減產，加上美國原油庫存水位下降助攻，國際油價7日仍攀上去年2月底以來最高點。倫敦布蘭特期油周四早盤曾觸及每桶54.90美元，是去年2月底西方初次防疫封城以來新高：紐約西德州中級原油期貨一度漲高達51.28美元，後漲幅收斂為0.7％，來到每桶50.96美元。

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