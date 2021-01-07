不甩美國會暴動 油價攻上去年2月底以來最高點 21:012021/01/07 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管美國國會發生暴動，石油輸出國家組織（OPEC）龍頭沙烏地阿拉伯片面決定額外減產，加上美國原油庫存水位下降助攻，國際油價7日仍攀上去年2月底以來最高點。倫敦布蘭特期油周四早盤曾觸及每桶54.90美元，是去年2月底西方初次防疫封城以來新高：紐約西德州中級原油期貨一度漲高達51.28美元，後漲幅收斂為0.7％，來到每桶50.96美元。 川粉攻陷國會驚呆全世界 英相痛批可恥 多國籲和平轉移政權 學者觀點－量化寬鬆下2021 市場仍有可期 (工商 ) #石油輸出國家組織 #油價 #美國國會 #每桶 #沙烏地阿拉伯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川粉高舉我國旗攻佔美國會 網喊：Taiwan can help 12:572021/01/07 政治 金融、能源股領漲 英國富時100指數收在10個月高點 08:592021/01/07 財經 美國會重啟總統認證程序 彭斯痛批暴徒：你們沒贏 05:162021/01/07 國際 華府暴動攻進國會大廈 人民日報：美式民主太丟臉了 17:332021/01/07 兩岸 川粉暴動闖美國會 衝突傷亡擴大釀4死 12:512021/01/07 國際 《韓股》續寫歷史 KOSPI曾觸3041新高 11:252021/01/07 財經 陸外交部回應美騷亂 盼美人民盡快享有安全、和平、穩定 16:432021/01/07 兩岸 美暴亂現場出現國旗 張競批蔡政府視若無睹 示警：慎防被捲入 14:542021/01/07 政治 萬五有壓 台積電帶領概念股護國 04:102021/01/07 證券．權證 油價又高潮了 爆美救頁岩油背後大陰謀 00:032021/01/07 財經 用力回頭 外資第四季淨匯入逾3,500億 04:102021/01/07 財經要聞 財經熱門新聞 開年來... 外資寵愛集10檔 - 財經要聞 - 工商時報 Fed下一步恐引災難 分析師：美股崩跌4大訊號成熟 - 財經 航海王慘了 陽明、長榮殺跌停 專家爆2大死穴：別上船 - 財經 台股萬五會不會崩？ 謝金河爆30年前慘事重演可能 - 要聞 少了台積電！華為面臨緩慢絞殺 任正非救命招被打臉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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