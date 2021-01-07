根據2020年1月6日發布的新聞稿，義大利李奧納多集團(Leonardo DRS)和以色列拉斐爾先進防禦系統（Rafael）共同表示，他們已經完成了美國陸軍訂購的戰利品防禦系統(Trophy APS）的交付工作，都安裝在M1A2艾布蘭主力戰車身上，使M1A2戰車的防護力更增進一步。

陸軍識別(Army Recognition)報導，美國陸軍地面作戰系統計劃執行辦公室在2019年提出緊急合同，委託兩家公司替M1A2戰車進行APS系統的改裝。美國陸軍其實多年以來，也有進行主動防護系統的研發，不過眼見「戰利品」系統的實戰效果極好，就直接購買這種成熟產品。

「戰利品」系統是由拉斐爾研發的，主要針對反裝甲攻擊威脅，包括火箭彈、迫擊砲這類的反裝甲武器，雷達系統會立即偵測到來襲威脅，然後迅速由攔截彈擊落。以色列國防軍的梅卡瓦4型主力戰車是最早安裝戰利品系統的戰車，並且國內的衝突中，得到了實戰的驗證，成功擊落像是RPG-7這樣的反裝甲火箭彈。

以色列國防軍表示，自2011年首次遇到實際攔截以來，隨後數年也經歷了無數次戰鬥攔截，沒有人員受傷，或造成戰車損壞。累計工作時間超過100萬小時。

不過，戰利品系統仍有一個缺點，就是整套裝備體積偏大，需要較全面的改裝才能應用，還無法安裝在戰鬥車與越野車身上。於是美國陸軍也正在評估下一代「戰利品 VPS」(Trophy VPS)，這是一種體積更小、更輕，但功能相同的變體，它將能夠更廣泛地安裝於美國地面作戰車輛。

(中時新聞網)