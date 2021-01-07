川粉攻入國會山莊，前行政院長江宜樺今天在臉書表達憂心，說美國民主是否開始走上歷史的盡頭？

江宜樺表示，從1776年獨立建國開始，美國開始成爲西方國家的民主先驅。1835年，法國政治學家托克維爾詳細考察美國民主之後，斷言這是未來人類政治制度的歸宿，實施民主就像實現上帝的旨意，「企圖阻止民主，就是抗拒上帝的意志」。爾後，美國歷經南北內戰、兩次世界大戰、經濟大蕭條、東西方冷戰、黑人民權運動、反越戰運動、恐怖主義攻擊等等，民主迭遭挑戰，但仍舊屹立不搖。

江宜樺提及，2016年美國總統川普上台，民粹政治橫掃美國，激情、仇恨、分裂深入社會每個角落。對外，美國也不願繼續承擔世界領袖的責任，「美國利益優先」壓倒一切互惠考量。2020年美國疫情徹底失控，川普敗選但不承認，美國出現有史以來第一次現任總統拒絕接受選舉結果、拒絕交接權力的憲政危機。

他表示，2021年的今天，川普總統號召支持群衆包圍華府、進攻國會。在抗爭群衆衝破警察防線、癱瘓國會議事、搗亂國會山莊、遭強制驅離之後，事前慫恿群衆包圍國會的政客才開始改口，說這種作法「不是和平抗爭，而是暴力」；「暴力永遠是錯的，尤其對執法人員施暴更是無法接受，必須被起訴」；「立即停止散佈仇恨、立即停止製造分裂」；「那些洗劫國會的人必須馬上停止，他們的作法讓原先宣稱的正當理由都失去正當性了」。

任內也發生太陽花抗爭的江宜樺說，今天所看到的群衆攻佔國會情景如此熟悉，如此令人對民主法治的脆弱性感到心痛。當這些情景發生在台北或香港時，他們說「這是民主的偉大表現」；當這些場景搬回到美國首都時，他們說「這是暴動」，而偉大的美國不應該「像第三世界國家一樣發生政治暴動」。美國政客實在很會講話，但一切是否都太晚了？

江宜樺表示，他在美國留學時，相當欣賞美國的民主政治。但今天早上，他非常懷疑美國民主已經開始走上歷史的盡頭。

(中時 )