36歲的張可昀（小甜甜）與小5歲圈外男友穩定交往半年多，7日於臉書宣佈懷孕3個月，同時晉升人妻、人母兩個角色，昨好友王宇婕陪同下登記結婚。從小由爺爺奶奶帶大的她，一直很渴望能組家庭並生小孩，如今將升格當媽，不忘開玩笑「男生叫油飯，女生叫米苔目」，但也感性寫道：「希望能補足他（小孩）我自己人生所沒有的一切，也會用盡全力學習如何駕馭兩個新的身份」。

小甜甜現主持2個外景節目《女人戰起來》和《奇幻的旅程》，前者剛錄第1集，後者也還在錄影，先前小甜甜被爆懷孕傳聞，當時她仍照常赴墾丁錄影網路節目《女人戰起來》，如今她發文證實懷孕，會擔心被換主持棒？經紀人阿湯回應：「一切都照常錄影，如果真的要換，也會去了解原因，我們會極力爭取，但仍尊重製作單位」。

至於小甜甜去年底接下瘦身產品代言，因為懷孕關係，雙方合作也先暫緩。經紀人表示：「廠商很好，沒有因為這件事（懷孕）而解約，反而很替小甜甜開心，也願意等她產後在履行合約。」除了節目主持外，小甜甜去年演出《我的婆婆怎麼那麼可愛》受好評，她也期望更多戲劇演出，經紀人說：「不會因為懷孕停止工作，有適合戲劇邀約也會接拍」，笑說「因為要賺奶粉錢」。

張可昀（小甜甜）7日宣布和小5歲圈外男友登記結婚，也曬超音波照宣佈懷孕3個月。（取自臉書）

王宇婕（右）見證好姐妹張可昀（小甜甜）結婚，開心PO照送祝福。（取自臉書）

(中時 )