桃園市議員王浩宇將在16日進行罷免投票，現在已經進入最後倒數，罷免團體也在積極拉票，要走完最後一哩路，卻驚傳這起罷免案恐被「國家機器介入」，網紅四叉貓今(7)日在臉書發文指出，監察院已經盯上罷免王浩宇的募資活動，目前已經再進行審理流程，若成案，罷免團體恐怕會遭重罰1300萬！

四叉貓指出，目前監察院已經盯上日前罷王團隊為了進行罷免活動而發動的群眾募資，目前該案正在監察院內進行審理的流程，四叉貓表示，若成案將重罰募款額的3倍，罰款將高達1300萬元。

而根據監察院在12月24日的新聞稿指出，因為「民眾檢舉」，所以監察院依法進行調查「倒宇天光 全民響應-罷免王浩宇群眾集資計畫」及其發起人疑涉違反政治獻金法規定收受資金案；而本案係依職權查詢相關事證，並就有利及不利事項一律注意，將於彙整查詢結果後，提報本院廉政委員會討論。

而今日王浩宇也在臉書發文表示將對罷免團隊「無署名罷免文宣」進行舉發，該案恐再對罷王團隊造成10萬元左右的罰款；這讓網友超傻眼，直呼王浩宇自覺可能沒有辦法安然度過罷免投票，現在竟然開始走法律戰奧步，「會不會太噁心了？都還沒投票欸」、「川普都是投完票才開始吵，佛地魔你現在走法律太早了吧？」「又是熱心民眾檢舉？」

(中時新聞網)