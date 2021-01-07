台灣本土女子團體「閃亮三姊妹」，由桃園來的三姊妹江佩云、江佩珍和江珮瑩組成，她們從小到大都喜愛唱歌跳舞，出道就以洗腦搖滾電音風靡全台，一度成為台灣最紅女團；但2009年單飛後，3人各自有不同發展，日前罕見合體在節目《超級夜總會》在桃園宮廟舞台上唱跳，讓現場民眾重溫她們當年風采。

閃亮三姊妹2003年時出道3個月，就賺進2千萬元，開啟她們特有的台客風文化，接下來除了出專輯外，也有參與電視劇或綜藝節目演出；在2009年3人各自單飛後，大姊在海外投資，二姊轉戰戲劇製作人，小妹則去選里長，在不同領域都有亮眼表現。

據《三立新聞網》報導，巡迴全台各地宮廟的節目《超級夜總會》，日前到桃園明倫三聖宮錄影，特地邀請當年的桃園之光「閃亮三姊妹」，3人睽違11年再度踏上舞台勁歌熱舞，和舞龍舞獅團隊一起表演，讓現場觀眾嗨翻，而3人表現仍然超有魅力。

閃亮三姊妹小妹江珮瑩當年會出任選里長，其實是2018年逝世的父親江萬源的遺願，父親一直希望能服務選民，因此在父親過世後，她決定跳出來完成父親心願，當年引起網友熱烈討論。

(中時新聞網)