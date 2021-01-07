近日天氣冷颼颼，路上的人們都將自己包緊緊，中國北京氣溫也下跌至-17.1℃，打破自2000年以來北京氣溫最低紀錄，然而即便這次寒潮使北京都「凍透了」，當地仍不下雪，專家對此有所解釋。

根據《網易新聞》報導，6日根據天氣監測數據顯示，北京南郊觀象台氣溫跌至-17.1℃，目前北京氣溫仍在持續下降，最低氣溫可能達-19℃，將是21世紀以來最寒冷的一夜；另外，從6日一直到13日，北京氣溫都將持續偏低，夜間最低氣溫均在-10℃以下。

此次寒潮來勢洶洶，北京市氣象台於5日16時30分相繼發佈大風黃色及持續低溫黃色預警信號，截至目前，雙預警仍在生效中。6日白天，北京氣溫出現「倒降」。

據中國天氣網氣象分析師王偉躍解釋，北京之所以氣溫出現倒降，是受到寒潮影響，當冷空氣主體移動時，冷氣團內空氣溫度遠遠低於周圍的空氣，從而在其過境後造成周圍空氣溫度大幅下降，白天氣溫出現倒降。

此外，王偉躍解釋，在受到2020年末寒潮影響後，北京整體氣溫偏低，儘管元旦假期間氣溫略有回升，但仍然比較低迷。此次寒潮來襲，低空的冷氣團更加寒冷，使本就低迷的氣溫更是「雪上加霜」，而且在降溫的同時伴隨大風的天氣，風寒效應明顯，因此人們會感受到比實際氣溫更加徹骨的寒冷。

但為何北京這麼冷，仍然沒有降雪？王偉躍分析，降雪需要空氣中有凝結核、水氣等條件、動力條件和低溫等因素共同作用，此次寒潮過程，北京沒有暖濕氣流的輸送，水氣條件差，因此便不會降雪。

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(中時新聞網)