不少人喜歡到吃到飽餐廳用餐，因為可以無限續加自己喜愛的食材，但相對的價位也不便宜。對此，一名網友發文指出，在學生時期最愛到去吃到飽餐廳，「一定會吃到撐，但現在反而覺得花那些錢不值得」，更詢問網友幾歲開始會對吃到飽失去興趣，貼文發出後大多網友表示25歲是一個分水嶺，「25歲開始發覺，吃到飽真的花錢找罪受」。

原PO日前在PTT上發文表示，以前在學生時期若到吃到飽餐廳用餐，一定會狂吃自己喜歡的食物，最後撐著飽到不行的肚子回家才甘願，「現在不知道為什麼，好像是老了，覺得花那些錢不值得，而且吃這麼多肉也很容易膩」。並詢問網友幾歲開始會對吃到飽失去興趣。

貼文發出後大多網友一面倒指出，25歲是個分水嶺，「真的是25…」、「認同是25歲，吃到飽一堆東西但實際上只吃自己愛吃的」、「25歲，覺得吃單點，好吃又剛剛好」、「絕對是25歲，超級有感，以前基本盤小case，現在吃完就飽了」。

此外，有其他網友點出其他原因，「問題的癥結點是吃的東西質量！當你錢包夠深，CP值的影響就越小」、「跟年紀無關，跟錢包有關。當你錢夠多的時候，任何餐廳都能吃到飽，要或不要而已」、「跟幾歲沒關是時代變化，現在吃到飽cp值都不高了」。

(中時新聞網)