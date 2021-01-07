（摘自石田百合子IG）

演員石田百合子7日得到了IG俗稱「藍勾勾」的「驗證標章」興奮不已，她至今IG帳號一直沒有認證，去年12月帳號被盜，讓她思考申請的必要，她試著用另一個「寵物用帳號」申請認證結果成功，但是自己的卻沒有被認證。

7日一大早她就截下手機畫面發文「動物帳號不見了！意思就是說我的人類帳號快來了吧。期待期待期待」當天中午她的「人類帳號」真的獲得了「藍勾勾」，她發文感謝IG，有粉絲留言「IG有點小氣，給兩個不是很好嗎」石田謙答「能順利『搬家』我就很感激了啦」。

7日當天正逢經典日劇《東京愛情故事》電視劇播出30周年，劇中與江口洋介飾演的「三上健一」有著感情糾葛的大醫院千金小姐「長崎尚子」一角，是由千堂晃穗飾演，不過當初電視台曾打算邀請演出的，正是石田百合子，後來種種因素沒有實現，而在另一部經典作中《101次求婚》石田與江口合作演出。

石田演出《月薪嬌妻SP》台灣剛播畢，與她交情甚篤的同劇演員星野源日前在訪問中透露，兩人在拍攝過程中完全沒有對手戲，因此沒碰到面。石田與影帝佐藤浩市、型男西島秀俊合演發生在東京耶誕夜恐怖份子引爆炸彈的驚悚動作片《聖誕殺戮日》1月8日全台上映。

石田百合子IG https://www.instagram.com/yuriyuri1003/?hl=ja

(中時 )