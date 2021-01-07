行動支付戰場白熱化，面對市場激烈競爭，2021年起八大公股銀行（臺灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣企銀）的「台灣Pay」將建立起點數經濟圈，提供用戶紅利積點消費回饋機制。

只要民眾到目前已逾16萬家的任一家台灣Pay店家，如四大超商、全聯、大型連鎖/知名商家、各大商圈等，不論是綁定金融卡或信用卡支付，每月的前5,000元日常生活消費，都可各享2％等值紅利點數回饋，優惠更甚於部份實體信用卡的1％，每10點即可兌換新臺幣1元。

金融服務生態圈已是目前趨勢，為延伸服務觸角，擴大行動支付使用場景，滿足各消費族群的需求，同時強化與客戶間的黏著度，2021年起八大公股銀行的用戶到台灣Pay店家，使用「台灣Pay」支付，每筆消費都可累積點數，並可於下次消費時，立即折抵消費金額，亦可隨時查詢目前點數餘額及使用明細，建立類會員服務模式營造「歸屬感」，養成消費者日常生活使用「台灣Pay」的習慣，活動內容可詳見「八大公股銀行」官網。

此外，八大公股銀行及財金公司努力以使用者角度優化「台灣Pay」的交易功能，今年度也將持續精選消費者喜愛的各類型店家合作舉辦行銷活動並提供超有感回饋，讓客戶享受購物樂趣，搭配紅利積點回饋將「點」「點」消費都成金，也預期將為特店帶入更多客群及更高營業額，有意願導入台灣Pay的店家，可就近與公股銀行任一家分行洽談。

面對市場的快速變化，「掌握客戶喜好」、「強化品牌影響力」為發展生態圈時，形成差異化、取得優勢的關鍵，藉由紅利點數的推出，讓客戶在食、衣、住、行都離不開「台灣Pay」，營造以消費者需求為核心的點數生態圈。

今年「台灣Pay」將持續舉辦繳稅活動，提供用戶50元～100元的回饋，讓「台灣Pay」成為日常生活購物、繳稅費的好夥伴，未來將持續結盟更多策略夥伴，建構多元化的金融服務生態圈，促成消費者、店家、銀行三贏局面。

(工商 )