阿里巴巴關聯公司螞蟻集團正在有關部門的指導下進行重組規劃。大陸資深互聯網人士張棟偉7日分析，比較可信的結果是螞蟻將被分拆成兩個大的業務群組。

搜狐網報導，張棟偉指出，在螞蟻集團分拆後，一個業務群組將是金融控股公司，會包括支付、貸款、保險、理財等各種金融業務，這些業務在大陸都已經存在有相對完備的法律、法規。金融公司將依法依規被有關部門進行合規監管。

而螞蟻集團另一個業務群組將是科技公司，會包括雲端運算、大數據、智慧風控等科技「賦能」業務。這些業務理論上屬於科技創新的範疇，所以不會受到過多的監管。

不過，張棟偉認為，科技公司的前景可能也不會太好，知情人士透露，新的科技公司將會被要求共享其大數據資產，這些原本由螞蟻集團獨自享有的個人數據，將會被全大陸持牌的金融機構、徵信機構分享，以服務於整體社會。

因此，不論最後結果如何，螞蟻集團的市值都不再會是之前所希望的「全球最大IPO」。

(工商 )