新冠疫情誘發宅經濟需求，讓遊戲電競產業出現爆炸性成長。FactSet調查，全球前6大遊戲發行商去年營收預估成長2成，遠超越往年水準。投信法人認為，在新款遊戲機、軟體陸續推出下，今、明兩年獲利仍有雙位數成長空間，成為未來不可忽視的投資新藍海。

第一金全球eSports電競基金經理人陳世杰表示，受到新冠疫情影響，全球各項運動賽事、演唱會等娛樂業票房慘不忍睹，然而，對於遊戲電競業來說，卻是大爆發的關鍵年。

根據FactSet調查，Zynga、Nexon、Take-Two、藝電、動視暴雪、碧育6大遊戲發行商，2020年營收上看240億美元，年增長19％，遠高於2019年不到3％的表現。論獲利，成長幅度更大，如：動視暴雪本業淨利預估成長74％，達39億美元。

除了重度玩家為主的傳統遊戲軟體之外，App Annie和IDC更估計，屬於輕度或中度玩家市場的手機遊戲，在2020年營收將突破1,000億美元。而且不僅軟體大爆發，相關的硬體裝備，如：桌機、筆電、頭戴式耳麥等周邊設備，買氣同樣直線竄升。

陳世杰認為，在疫情未退燒下，宅經濟需求加溫，將讓遊戲電競產業發光發熱。即便未來疫情降溫，全球80億人口中，已有40％以上的人都在打電玩，遊戲電競逐漸成為多數人的娛樂項目，仍將持續蓬勃發展。

今年，隨著新款遊戲軟體陸續推出，及新Xbox、PS5熱賣，將帶動遊戲電競產業再創佳績。以STOXX全球遊戲電競指數為例，預估今年營收、獲利分別成長12％、28％；而且明年獲利同樣有雙位數成長的機會，成為不可忽視的投資新藍海。

(工商 )