強烈冷氣團再度來襲，今(7日)開始，全台各地溫度溜滑梯，大台北地區已經出現8至10度的低溫，有林口民眾更是反應室外剩5度，對此氣象粉專《台灣颱風論壇》指出，在過2小時左右，就會正式達標寒流等級。

《台灣颱風論壇》指出，截至晚上8點，北台灣氣溫已經下降至8~10度左右，台南以北普遍都在12度左右徘徊，僅有高雄、屏東與台東地區在16度以上，不出意外的話，2個小時後就能正式達標寒流。隨著寒流主力繼續南移，各地溫度只會越來越低。

稍早太平山也已經降雪，對此《台灣颱風論壇》表示，此次雪線保底約為1000公尺，大屯山、七星山晚一點也有機會飄雪。《台灣颱風論壇》補充說明，指出乾冷空氣預計在明天(8日)午後到入夜時間抵達，若民眾想追雪，就要趕在這之前。

許多網友也紛紛回報自家氣溫：「高雄梓官區15°」、「楊梅8度體感5度」、「頭份9度體感5度」、「桃園現在9.1度」、「我住林口，溫度計顯示5度...」、「我不管，我是個沒用的高雄人，今晚我要開暖氣睡覺惹」、「海線龍井目前是10度，配上東北風效應，還真的不是普通的冷」。

【寒流Day.1戰報】 截至晚上８點的現在， 北台灣都已經只剩８～１０度上下， 台南以北也只剩在１２度附近徘徊， 你家現在現在是幾度呢？ - 沒意外的話， 在兩三個小時應該就能正式達標寒流 深夜，寒流主力會繼續南下， 各地溫度會掉更低，你各... 由台灣颱風論壇｜天氣特急發佈於 2021年1月7日 星期四

(中時新聞網)