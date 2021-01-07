農曆新年即將到來，許多在大陸經商、求學的台灣人即將返台過年，也導致防疫旅館數量出現告急，中央流行疫情指揮中心6日宣布，8日起將開放1500至2000間集中檢疫場所，供海外國人使用。但不少台商看完大陸公眾號曝光的「集中檢疫所」內部陳設照片後，紛紛留言質問，「這是…監獄嗎？」。

圖為 部份集中檢疫所內部陳設。（圖/翻攝自 微信公眾號《台商太太新天地》）

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥6日表示，防疫旅館存量告急，原有1.6萬間房已不敷使用，近期再增加開放集中檢疫場所的1,500至2,000間房舍供海外國人使用，每天收費2千元。有需求的民眾自8日起，可登入「入境檢疫系統」網頁登錄相關資料並完成線上刷卡繳費後，系統會回覆預約訂房成功代碼，作為返國登機前的證明。

疫情指揮中心並指出，今年1月15日零時起將強化入境旅客檢疫措施，旅客除須依原規定檢附登機前3日內檢驗報告外，亦須提供檢疫居所證明(以集中檢疫或防疫旅宿為原則，若選擇居家檢疫者，則須1人1戶且經切結)。

而「集中檢疫所」明天即將開放，大陸台商社群平台微信公眾號「台商太太新天地」7日曝光3張「集中檢疫所」內部陳設照片。照片中除了一張單人床、一張椅子、幾個櫃子跟洗衣機和廁所外，設備相當簡單。

圖為 某處集中檢疫所內部陳設照片。（圖/翻攝自 微信公眾號《台商太太新天地》）

但有台商看完照片後直言，「這是監獄嗎？」、「拷貝。這是戒毒所嗎？」、「這隔離環境太差了，還要2000元？」、「2千元住這樣，有點心黑啊」、「這品質還收2千，真是夠了」、「心裡有底了」。但也有網友表示，「算不錯啦，大家別再噴了」、「訂不到比沒得住好啦」、「房間有洗衣機算不錯了」。

集中檢疫所3照片意外曝光 台商全看傻：這監獄嗎？(圖/翻攝自 微信公眾號)

(中時新聞網)