行動支付浪潮崛起，各家業者無不卯足全力祭出重磅優惠吸引民眾使用，愛金卡公司宣布，2021年1月每逢星期天至14大通路持icash2.0或icash Pay消費，不限金額回饋10％ OPEN POINT，每人回饋無上限，消費多少，回饋就有多少，14大通路合併計算活動總贈點上限600萬點，推薦大家聰明消費買起來。

icash Pay APP改版後，提供更簡明的操作介面，不僅提供民眾零錢現金儲值、7家銀行帳戶及台新信用卡綁定扣款，更結合OPEN POINT會員、電子發票載具，掃碼支付一次購，2021年1月31日前使用icash Pay於星巴克全台門市消費累積滿1,000元，招待大杯那堤兌換券一張（每戶每月上限贈2張）。2021年2月28日前搭乘台灣大車隊計程車使用icash Pay掃碼支付車資，不限金額回饋40點OPEN POINT（每戶每月上限120點，每月上限25萬點）。

好康不僅如此，2021年1月31日前持icash2.0、icash Pay在指定通路另有優惠，包含Semeur聖娜天天消費金額立折5％、Mister Donut統一多拿滋天天享10％ OPEN POINT回饋（最高20％）、每個星期天至速邁樂加油站再加碼5％ OPEN POINT回饋（最高15％）；2021年12月31日前持icash2.0、icash Pay至21風味館/21PLUS享愛金卡個人餐：21香草烤雞腿+香脆炸雞+蜂蜜綠茶（M）特價135元、Cold Stone酷聖石則享有每周五點購中杯以上經典冰淇淋享同SIZE買一送一（脆餅、桶裝除外）、至Mister Donut統一多拿滋購買甜甜圈，任選6個加贈2個（每卡每戶每日限量優惠3組並限贈39元甜甜圈）。

本次參與2021年1月份超值星期天10％ OPEN POINT點數回饋活動的14大通路，包含統一集團的星巴克、康是美、統一時代百貨台北店、夢時代購物中心（含統一時代百貨高雄店）、Mister Donut統一多拿滋、21風味館、21 PLUS、酷聖石、速邁樂加油站、Semeur聖娜、聖德科斯、BEING Sport、BEING SPA、BEING Fit（部分商店、櫃位收銀機不適用icash 2.0、icash Pay交易，請依各通路門市、櫃位現場公告為準），符合活動資格者將於消費次月底收到獲贈之OPEN POINT。

2021年6月底前逢周一至周六，持指定銀行icash2.0聯名卡以icash功能至指定通路消費，單筆滿額77元即可享加碼3％的OPEN POINT回饋（通路合併計算每卡每日回饋上限77點）。各大銀行聯名卡更有獨家優惠，讓你享有卡友的尊榮，不帶現金的爽快。

(工商 )