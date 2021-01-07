屏東一架輕航機7日下午在屏東山區失蹤失聯，消防人員晚上10許在三地門鄉賽嘉村山區找到飛機殘骸，機上兩人都已死亡。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真）

輕航機，非新聞失聯機。（本報資料照／潘建志屏東傳真）

屏東一架輕航機7日下午在屏東山區失蹤失聯，消防人員經6個小時搜索後，晚上10許在三地門鄉賽嘉村山區找到飛機殘骸，機上兩人都已死亡。據了解，當時附近山區忽然起了大霧，有經驗的玩家研判應是造成「空間迷向」導致墜機。

輕航機是下午2點從高樹鄉皆豪飛行場出發，準備飛到山川琉璃吊橋後，預計3點半返回。沒想到預計時間到了飛機並未回來，用無線電、手機都聯絡不上，連忙打電話請求消防局協助。據了解，機上有2人，分別為50歲的林姓教練及24歲陳姓乘客，兩人都是男性。

屏東消防局4時35分接獲報案後，進行電信查址確認2人大致方向，出動各式消防車輛10車及警義消40人，到三地門鄉賽嘉村山裡進行搜索，同時請三地門鄉所有村里長協助廣播，請民眾提供相關資訊。晚上10時6分特搜大隊長鄭建德回報尋獲輕航機殘骸及2名人員，皆已明顯死亡

蘇姓業者當時在賽嘉山區，他表示下午本來天氣很好，但大約在2、3點時忽然起濃霧。賽嘉周邊是很安全的空域，加上教練都有經驗，研判應該是「空間迷向」，會看不到方向，飛行速度快的時反應時間較不足，看到黑影就可能已經撞到山了，非常危險。

(中時 )