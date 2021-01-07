新光三越春節空間藝術展首度以東、西方的藝術對話為概念，即日起至3月2日首度邀被譽為「現代畢卡索」的西班牙國寶藝術大師「皇雷普耶斯（Juan Garcia Ripolles）」與台灣當代藝術家洪易，分別帶來代表西方、象徵堅毅勇敢的鬥牛，與代表東方、象徵勤奮踏實的水牛的藝術創作，共25件作品在台北信義新天地、台中中港店、台南新天地聯展迎接牛年。

皇雷普耶斯的作品「Espíritu taurino鬥牛精神」（左）的紅黃配色也象徵鬥牛運動的起源地西班牙；「Carnaval嘉年華」（右）繽紛多彩的圓點象徵每逢鬥牛節時萬眾喧騰、熱鬧的景象，紅色的牛角代表蓄勢待發的鬥牛。（新光三越提供）

1932年出生的皇雷普耶斯作品充滿豐富的想像力、童真繽紛的色彩與快樂的氛圍，這次在新光三越展出的作品包含價值超過210萬元、且使用世界知名玻璃工藝重鎮－義大利MURANO（琉璃之島）水晶玻璃雕塑而成的「水晶牛」、跳脫版畫刻板印象，選用礦石、金屬等2種以上異材質創作而成的「藍色鋼琴家」，「水果女孩」、「金牛」、將紙漿層層堆疊創作出浮雕立體感的「戀人」、「女人與搖椅」等版畫。

「鷹鴿水水牛」以代表台灣人刻苦、踏實、勤奮的精神與美德的水牛，結合代表和平、友愛、團結的鷹、鴿。（新光三越提供）

此外，新光三越也翻製5件大師精彩作品，包括以「水晶牛」為範本，重新繪製且搭配鮮豔色彩的「嘉年華」和「鬥牛精神」，還有水粉畫「打麻將」、「吻」和「渴望」在台北信義新天地A9 2F空橋櫥窗展出。洪易打造的牛年雕塑藝術展，則主打以各種中式花卉與圖騰為特色的「鷹鴿水水牛」等10件作品。

「牛氣」結合各種富有寓意的故事以及圖騰於作品上。（新光三越提供）

(中時 )