大陸中芯國際（SMIC）去年底啟動了新的管理體制，日媒指出，在中芯4名經營管理高層中，3人有著台灣大型半導體企業經驗，中芯計畫藉助台灣人才的力量，在受到美國制裁的情況下，持續提高半導體的技術實力，以推進大陸半導體的國產化。

《日經中文網》報導，中芯國際去年12月31日公布的的新體制中，與半導體技術相關的最高層管理人員共有4名，分別為董事長周子學、副董事長蔣尚義、聯合CEO趙海軍及聯合CEO梁孟松，其中除了周子學外，其他3人均來自台灣大型半導體企業的人才。

報導指出，在2013年底前，來自台灣的蔣尚義一直在台積電任職，並擔任到營運長的職位，到了2016年，前往大陸擔任中芯獨董，並於2019年任職武漢弘芯的總經理，去年12月重回中芯擔任副董事長。

過去，蔣尚義曾在美國德州儀器工作，也在台積電統領研發部門，尤其精通極紫外光（EUV）技術，這就是中芯國際此次起用蔣尚義的最大關鍵。由於去年12月18日，美國將中芯列入制裁黑名單，中芯計畫通過啟用有著EUV人脈的蔣尚義，度過這場危機。

至於趙海軍雖然是大陸人，也跟蔣尚義一樣，曾在美國德州儀器任職過，也曾在台灣知名半導體企業茂德科技擔任過副總裁，熟知台灣半導體市場。

同樣擔任中芯聯合CEO的梁孟松也來自台灣，擔任過台積電研發部門的負責人，在2017年跳槽到中芯，是培育中芯成為大陸最大半導體企業的功臣，雖然在中芯決定任用蔣尚義時，梁孟松曾對自己的處境感到不滿，一度辭職，但最終仍被挽留下來。

報導並提到，中芯創辦人張汝京，被外界譽為「中國半導體之父」，1997年在台灣成立世大積體電路，不過由於台積電在2000年併購世大，張汝京因此出走至大陸，同年成立中芯國際。

此外，張汝京與台積電創始人張忠謀，在美國德州儀器時曾是下級與上級的關係，台積電2009年並對中芯國際出資10％。同時，張忠謀與中芯董事長周子學都是浙江省出身，因此不管現在還是過去，中芯實際上都是和台灣淵源頗深的企業。

最後，報導也強調，在大中華地區做業務，人脈就是生命，半導體技術依靠人才，最近美國拉攏擅長半導體的台灣，深化合作，也有遏制大陸半導體技術發展的意圖。但實際上，是台灣人在支撐著引領大陸半導體行業的中芯，兩岸將加深合作，美國的制裁今後有多大效果還不得而知。

(中時新聞網)