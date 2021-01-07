一位民眾抱怨，明明會員還沒到期，結帳時就被店員的話術給強迫續約。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說」)

美式賣場好市多（Costco）商品價格優惠、種類眾多，會員服務也深受民眾喜愛，不過好市多最為人詬病的缺點就是「會員續約」常引起爭議。近日一位民眾抱怨，明明會員還沒到期，結帳時就被店員的話術給強迫續約。她氣炸怒批，用騙的方式續約，是非常不尊重消費者的行為。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上表示，日前去好市多購物，結帳時被店員告知會員卡要到期了，必須先續約才能夠結帳，當下只好照辦。

不過，原PO印象中會員要2月才到期，想請店員幫忙查詢到期日，店員則表示這台不能查詢，要請同事幫忙查。沒想到查完後，店員告訴原PO，「續完後會員期限變成2022／2／22」，這時原PO才驚覺被強迫續約，因為這代表，原本的會員卡要到「2021／2／21」才到期。

「大家真的要小心！」原PO警告其他會員，她認為，好市多很不尊重消費者，都是先用騙的續約，而不是光明正大問，「你還有一個月，是不是要先續約？」坦言這種感受非常差。

過來人分享，「我都直說我沒錢，他就不理我了」、「我都跟他說下次再續約」、「我自己會記續約時間，所以通常不會有這種問題」。不過也有網友認為，「還好吧，你會員到期也是要自己去續約啊，不然你要怎麼去消費」。網友指出，以後若被要求續約，最好的應對方法就是說「先不用，我會去服務台處理」。

(中時新聞網)