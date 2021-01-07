美國國會於美東時間1月7日認證總統選舉結果，由民主黨總統候選人拜登及副總統候選人賀錦麗當選美國新任總統及副總統，蔡英文總統今天也代表我國政府與人民，誠摯祝賀拜登順利當選美國新任總統，以及賀錦麗當選美國新任副總統。

美國選舉人團正式選出民主黨籍拜登為下任總統。政府已向拜登表示祝賀，駐美國代表處也已轉致蔡英文總統的賀函。

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統代表我國政府與人民，誠摯祝賀。蔡總統也期盼，未來美國政府在拜登總統的領導下，各項施政順利、國家發展昌盛，臺美關係能夠持續深化。

他說，美國是我國重要的盟友，也是共享自由民主價值的堅實夥伴。近年來，臺美雙方在共同努力下，順利推展政治、經濟、安全等各項領域的合作夥伴關係，蔡英文總統也誠摯感謝川普總統所領導的美國政府，對於增進臺美關係的大力支持，以及對我國在各領域的多方協助。

張惇涵表示，期盼未來在既有的良好基礎上，我國政府將持續與美國新政府深化合作，共同增進雙方人民福祉，並共同維護區域的和平穩定與繁榮發展。

(中時 )