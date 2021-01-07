美國總統川普的支持者6日闖入國會大廈，一度造成認證拜登勝選的聯席會議中斷。川普的任期進入倒數計時，專家警告，川普執政最後13天將十分危險，不過想將川普提前趕下台可能沒有那麼容易。

南加州大學政治學教授暨總統選舉專家施勒姆（Robert Shrum）表示，川普的支持者闖入國會是美國史上前所未見的事件，他將川粉6日的行動稱為政變，並強調若川普能繼續做滿任期，「接下來的13天可能會非常危險。」

美國總統歷史學家貝詩洛斯（Michael Beschloss）將國會暴動稱作「恐怖攻擊」，恐怖主義的定義是利用暴力來達到政治意圖。6日的事件是恐怖分子攻擊美國國會和國會大廈。

川普的支持者在6日下午闖入國會大廈，試圖阻止國會認證總統大選的選舉人團票，導致認證程序中斷數小時，直到傍晚美國副總統彭斯（Mike Pence）才重新主持會議，繼續進行認證。

美國國會發生暴動震驚全球，海外領袖同聲譴責暴力，一名女性在這場暴動中身亡。美國多位政壇人士指稱川普煽動支持者掀起暴亂。

川普6日在國會山莊前的「拯救美國」（Save America）集會，向數千名支持者喊話，表示「我們絕不退讓」。

貝詩洛斯表示，川普為了私利煽動支持者，在支持者闖入國會時卻默不作聲。川普任期屆滿約剩下兩周，他拼命想護住白宮大位，繼續留在白宮能讓他得到許多豁免權，因此他願意將民主擺到一旁，謀求自己的利益。

美國多位議員、官員與貿易團體6日表示，在看到暴民攻入國會後，希望讓川普提前下台，方法之一是使用美國憲法第25條修正案。包括施勒姆在內的專家表示，此選項雖有難度，但也不是完全不可行，取決於川普未來幾天的動作。

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