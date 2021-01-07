加州州長紐森（Gavin Newsom）計劃發給低收入戶600美元現金，並延長暫緩驅逐房客令，以援助受新冠肺炎疫情重創的民眾。年收入低於3萬美元的民眾有資格領取600美元補助，加上聯邦政府的600美元紓困金，最高可獲得1,200美元。

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