加州擬加碼紓困 低收入戶再發600美元 22:202021/01/07 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加州州長紐森（Gavin Newsom）計劃發給低收入戶600美元現金，並延長暫緩驅逐房客令，以援助受新冠肺炎疫情重創的民眾。年收入低於3萬美元的民眾有資格領取600美元補助，加上聯邦政府的600美元紓困金，最高可獲得1,200美元。 阿里傳發債50億美元 考驗市場信心 比特幣再創歷史新高 加密通貨市場價值衝破1兆美元 (工商 ) #低收入戶 #加碼 #紓困 #再發 #加州州長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電飆高助攻 台股大漲230點 站上15200關卡 11:552021/01/07 財經 彰縣發幸福餐券 逾萬學子受惠 04:102021/01/07 地方新聞 新北鐵道馬4月熱鬧開跑 侯友宜：會以防疫優先 12:412021/01/07 生活 陸財長：2021 政府吃緊人民過好 04:102021/01/07 產業財經 央行大買匯 外匯存底頻創高 04:102021/01/07 財經要聞 油金雙創波段新高 04:102021/01/07 財經要聞 保險卓越獎選拔開跑 04:102021/01/07 全球財經 安心旅館缺經費 沒補助改採「鼓勵式」 15:122021/01/07 生活 拜登當選認證完成 市場看好股市創高 22:532021/01/07 財經 美國民主黨十年來首度掌控國會 高盛：今年將再通過紓困案 18:012021/01/07 財經 行動支付浪潮崛起 愛金卡祭10％回饋重磅優惠 21:422021/01/07 財經 財經熱門新聞 台股萬五會不會崩？ 謝金河爆30年前慘事重演可能 - 財經 開年來... 外資寵愛集10檔 - 財經要聞 - 工商時報 陸煤炭嚴冬需求激增12％ 1國將撿槍 澳希望恐落空 - 要聞 航海王慘了 陽明、長榮殺跌停 專家爆2大死穴：別上船 - 財經 鐵礦石飆漲100％！ 陸去年進口又增 業界哀嚎最大致命傷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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