歐美新冠肺炎疫情嚴重而疫苗供應極緊張，為壓制確診人數不再飆升，多國開始採取新接種策略。原本評估新冠肺炎疫苗施打兩劑量，可產生較單一劑量更強的抗體反應。新策略是延後為接種者施打第二劑的時間，以騰出更多疫苗為更多人施打首劑疫苗。

出現新變種病毒令疫情更嚴重的英國，是首個採新策略國家。12月8日開始接種後，到月底已為約130萬人施打首劑輝瑞或阿斯特捷利康的疫苗。1月計劃為數百萬民眾施打首劑。

國民保健署（NHS）為民眾施打首劑後，將隔最多三個月再施打第二劑，較藥商實驗建議施打相隔三到四周的時間延長許多。

英國評估為更多有感染風險的人施打首劑，跟保留疫苗為接種者完成施打兩劑做法，能挽救更多人命。

英國分別向阿斯特捷利康和輝瑞下單，各自購買1億劑和4,000萬劑疫苗，但從包裝到測試疫苗濃度是否符合標準等程序，讓出貨速度遇到瓶頸。歐美多國都面對同樣問題而跟進或採取類似英國做法。

加拿大魁北克12月底宣布延後施打第二劑時間。丹麥周一批准延後最多六周才施打第二劑。德國考慮延長第二劑施打時間。比利時目前把所有疫苗都用來為民眾施打首劑。

歐美多國陸續展開接種行動，但疫苗供應極緊張，法國迄今只能為數千人接種，比利時與荷蘭分別周二和周三才開始接種。英國、德國與美國正全力進行接種行動，但仍追不上目前急速增加的確診人數。疫情已令部份醫院無法負荷。

包括美國食品藥物管理局（FDA）等醫療單位反對應急做法，認為延長施打第二劑疫苗時間，可能令接種者產生不到更強抗體反應，因此仍然存在被感染的風險，最終不利民眾健康而無助控制疫情。

但美國國家衛生研究所（NIH）卻表示，正考慮採取例如降低每劑疫苗濃度等方式，以設法增加可供施打的疫苗數量。

(工商 )