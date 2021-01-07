美國即將卸任的總統川普支持者們，在國會進行總統當選核可程序時竟衝入國會大廈，試圖阻止國會工作。此事引發美國退伍軍人們的憤怒，不管哪個政黨，都譴責川普總統煽動群眾才釀成這個災禍，令美國民主蒙羞，如同香蕉共和國的政變動亂。

任務與命令(task and purpose)報導，星期三，美國國立法者們將數出選舉團人的票數，以確認喬·拜登在去年11月的總統大選中，確實戰勝川普。但是川普與他的支持者們，並不相信這個選舉結果，幾個月以來試圖用各種方式否定選舉，甚至在今年，群眾衝入國會大廈搗亂，有一段時間，會議中的美國參眾議員甚至必須緊急避難，還要保護票箱。

挺川群眾從窗戶翻入國會大樓，駐衛警用胡椒噴霧試著擊退。(圖/路透)

美國海軍陸戰隊資深代表塞斯‧莫爾頓（Seth Moulton）說，看到今天的暴亂，感到非常痛心，這種場景更像是他在戰區中看到的混亂，從未想過在自己國家裡發生。

他在星期三發推文說： 「我從未想過，美國的國會議員被告知要避難，竟不是遭受外國恐怖襲擊，而是國內企圖政變。」

他以政變來形容國會大廈的暴亂。

另一位海軍陸戰隊資深代表邁克·加拉格爾（Mike Gallagher)說：「這場暴動根本就是『香蕉共和國發生的爛事』，我敦促川普總統應該告訴支持者們，他會安份​​下台。」「瘋了嗎？自從我2008年部署到伊拉克以來，也也沒有見過這樣的事情....總統必須停止這一切，選舉結束了。」

曾經在美國陸軍服役，擔任直升機飛行員的民主黨伊利諾州參議員譚美·達克沃思（Dimmy Duckworth）稱暴動是「一次未遂的暴力政變。」

她在推特上說：「我一生都在捍衛美國憲法，以及人民和平示威的權利。但我從沒想過，我需要捍衛民主制度，以避免在我們的國會大廈，會遭到暴民企圖推翻民主選舉結果。」

曾在海軍陸戰隊服役的民主黨亞歷桑那州眾議員魯本·加勒格（Ruben Gallego）呼籲國民警衛隊，必須驅散暴亂分子，讓立法者能夠恢復工作。

他發推文說：「我個人很安全，但我們的民主受到威脅。我們需要國民警衛隊確保國會大廈，這樣我們才能繼續我們的工作。」

除了民主黨退役軍人的批評以外，共和黨也是。前美國陸軍準將，現在是共和黨俄亥俄眾議員史蒂夫·史蒂文斯（Steve Stivers）強調，「抗議」與「暴動」是完全不同的，呼籲示威者應服從國會警察，不要觸法。

他說：「抗議是民眾有權發表意見，這也是我從軍，並派駐國外與之奮鬥的目標。但抗議與暴亂之間，是有區別的。破壞和無法無天在民主制度下也不可被接受。」

美國空軍退伍軍人，資深共和黨伊利諾州眾議員亞當·金津格（Adam Kinzinger）也同意史蒂文斯的說法，稱「暴動就是企圖政變」，「川普總統煽動政變、鼓勵並製造了這一場政變。」

他在推特上說：「這種以無理的群眾浪潮來破壞制度，是我們的立國者們所擔心的。」

有一些共和黨資深國會議員，他們不接受這次選舉結果，同意再嚴查這次選務與選票計算，但是並不認同以暴亂的方式解決，佛羅里達眾議員尼爾·鄧恩（Neal Dunn）稱「暴動令人憎惡、令人無法接受」，但與此同時，他說「今天仍然繼續向選舉中心提出挑戰。」

同樣的，前海豹突擊隊成員，著名的「獨眼龍議員」，共和黨眾議員丹·克倫修（R-Texas），星期三在推特上說：「儘管我認為11月的選舉是欺詐，但請立即停止非法暴亂。」

(中時新聞網)