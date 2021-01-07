進入2021新的一年，美股仍然持續走高，但「股神」巴菲特（Warren Buffett）的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）股價卻是不見起色。美媒指出，波克夏的投資組合中的12檔股票，在2020年全年到2021年至今的跌幅達12%或以上，導致波克夏損失了108億美元(約台幣3070億元)，而在這些虧損的股票中，大多都是金融股。

美國《投資者商業日報》報導，波克夏被金融股套牢，其中，富國銀行（ Wells Fargo）跌幅最大，2020年跌幅高達43.3%，SPDR金融類股ETF（XLF）同期卻只跌了5.1%。

報導指出，富國銀行仍深陷財務醜聞，營收無法增長，不幸的是，截至2020年底，波克夏仍持有富國銀行1.27億股，持股比例約3%。也就是說，僅靠富國銀行1檔股票，就讓波克夏損失了近30億美元。但波克夏在美國銀行（Bank of America）的損失金額更多，雖然美國銀行股價自2020年初以來，僅下跌了14%，但波克夏持有美國銀行10億股，持股比例高達11%。

不過，波克夏虧損的股票並非全都是金融股，電信服務提供商自由拉丁美洲（Liberty Latin America）自2020年初以來，跌幅達43%。此外，還有醫療保健公司百健（Biogen）、廣播業者天狼星衛星廣播（Sirius XM）和房地產公司Store Capital。2020年至今，百健跌幅17%，天狼星衛星廣播及Store Capital下跌12.7%。

報導並提到，幸運的是，波克夏投資組合內的最大部位蘋果公司，在2020年的漲幅約80%，估計能帶來540億美元收益，足以彌補任何持股看走眼的狀況。

(中時新聞網)