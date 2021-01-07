近年來竄紅的股票交易平台羅賓漢（Robinhood），廣受大學生與退休族的青睞，而今為了跨出起家的零售交易業務擴大版圖，這家線上券商開始瞄準女性投資人，將吸收女性客戶視為該平台大舉成長的關鍵。

事實上羅賓漢早有擴張動作，其交易軟體已具備現金管理、零星股交易（fractional trading）、經常性投資（recurring investments）等功能。

該公司主管表示，羅賓漢對跨足財務規劃等新產品也持開放態度，盼能藉此吸引到潛在客戶，包括女性。

羅賓漢透露，2020年該公司的女性客戶數成長2倍，在所有客戶的占比創有史以來最高，即便如此，她們仍屬少數族群。羅賓漢拒絕透露去年新增多少客戶，但曾在去年5月說過旗下用戶數破1,300萬。

調研機構Bloomberg Intelligence的市場結構研究部門主管塔柏（Larry Tabb）指出：「羅賓漢目前的商業模式完全奠基於交易，迎合的對象以男性為主。」他說，如果羅賓漢想討好更多女性族群，就必須改變商業模式，策略朝向長線投資及財富累積。

女性用戶數落後男性的問題普見於線上券商，羅賓漢不是唯一一家。多家經營線上交易平台的業者坦承，自家女性用戶占的比例大約介於25％到40％。

然近年來，不少線上券商在招攬女性用戶上大有斬獲，多少歸功於理財應用程式和線上投資平台日益普及，女性在投資交易及管理上變得主動積極。

分析師指出，尤其像羅賓漢這類新進的線上券商，只要他們能投其所好，有機會拉攏更多女性用戶到旗下。

部分分析師認為，羅賓漢積極爭取女性客戶是另有所圖。有熟悉內情人士爆料，羅賓漢料在今年春天提出首次公開上市（IPO）的申請，但羅賓漢發言人拒絕就此事評論。

(工商 )