美國國會山莊雖遭到川普支持者搗亂，一度終止美國總統大選結果認證，但隨著紛爭止息，民主黨的拜登與賀錦麗正式確認為美國第46屆總統、副總統，加上上周初領失業金人數創78.7萬人，較前一周數據下降，略優於市場預期的80萬人，美股周四(7日)開盤上漲71.78點、以30,964.84點開出，隨後漲勢擴大至近150點，科技股則是一掃昨日震盪，全面開高。

截至台灣時間7日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲142.13點或0.46%、暫報30,971.53點；標普500指數上漲30.72點或0.82%、暫報3,778.86點；那斯達克指數上漲170.32點或1.34%、暫報12,911.11點；費城半導體指數上漲60.20點或2.13%、暫報2,888.16點。

4大科技巨頭股價齊揚；電動車大廠特斯拉股價上漲29.46美元或3.90%、暫報785.44美元。台積電ADR股價上漲2.48美元或2.15%、暫報118.09美元；聯電ADR股價下跌0.13美元或1.55%、暫報8.28美元。

美國國會上月通過新一輪經濟刺激法案，美國總統川普也在上月底簽署通過法案，延長每周補貼300美元失業補助金期限後，美國勞工部7日發布2021年首份就業市場報告，上周初領失業金人數78.7 萬人，略優於市場預期 80 萬人，前值78.7 萬人微調至 79 萬人。

不過，根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）收集數據，周三美國有3,800多人死於新冠疫情，創下單日死亡人數新高。輝瑞和Moderna疫苗目前仍在接種，但目前速度遠低於預期，加上疫情因先前連假活動而增溫，字疫情爆發以來，每914名美國民眾中就有近1人死於新冠肺炎。

(中時新聞網)