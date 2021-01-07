美國國會7日確認拜登獲得306張選舉人票，擊敗尋求連任的川普232張，當選美國第46任總統。而民主黨近日在喬治亞州參議員決選大勝，參眾兩院如今佔有多數優勢，投資人看好拜登全面執政將推動更多紓困與基建計畫，股市可望再創高。

部分投資人擔憂，民主黨拿下喬治亞州參院兩席次、一黨完全執政後，可能提高企業稅並推動不利市場的政策，進而導致股市震盪。但美股道指與標指周三連袂創下收盤新高，大大消除他們疑慮。

拜登政府可能加強對於科技巨擘的監管，導致科技類股周三表現不如大盤強勁，但不少投資人大舉買進金融股與工業類股，原因在於他們看好新政府可能推出更多財政刺激與基建方案。

多數投資人預期，民主黨掌控國會兩院，有助於政府未來推出更多經濟刺激方案並提高基建支出，加上疫苗接種規模擴大，各企業加速從疫情衝擊中復原，這些都有助於美股突破新高。

(工商 )