投資人購買追蹤標普500指數的指數股票型基金（ETF）本意可能是分散投資，降低風險，然而蘋果等6家科技大廠占標指權重高達25％，意味著投資組合的科技類股比重多達四分之一，失去分散風險的意義。

標普500指數成分股總市值為33.3兆美元，而蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、臉書與特斯拉等6家科技大廠，合計市值約8.1兆美元，占標指權重將近25％。

特斯拉在2020年12月成為標普500指數成分股，進一步凸顯標普指數正由科技股主導。

投資人持有標普指數股票型基金的目的或許是分散風險，但實際上投資標的卻高度集中在科技產業。這種情況讓想要降低風險的投資人面臨難題，特別是特斯拉還不算是成熟穩定的公司。

Ally Invest首席投資策略師貝爾（Lindsey Bell）在特斯拉被納入標指前指出：「特斯拉才剛有第五季獲利，汽車銷量明顯低於同業，而且持續在資本市場募資以維持營運，再加上該公司股票波動性高，短期可能造成大盤起伏。」

科技類股2020年氣勢如虹，以市值加權計算的標指同期漲幅達16％，投資人並未因為投資集中而受損。然而民主黨拿下參議院將協助下屆拜登內閣推行不利科技大廠的法規，影響企業獲利。

此外，6大科技股推動標指漲勢，也掩蓋了其他成分股表現不算好的事實。若2020年標指成分股的權重相當，大盤漲幅只會有10％。

不過也有部分分析師認為，投資人不用太擔心股市是由少數股票領漲。GraniteShares研究部門主管賈諾托（Ryan Giannotto）表示，過去也曾出現過相似的情況，石油、工業和銀行類股過去曾主宰標普500指數。

賈諾托表示，投資取決於獲利成長，以及對經濟前景的預期。

(工商 )